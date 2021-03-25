Мазепин высказался о конкуренции с Миком Шумахером в Haas

Российский гонщик Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями от дебютного сезона в «Формуле-1».

«Очень важно показать результаты выше, чем у напарника по команде. Как бы жёстко это ни звучало, для меня нет значения, кто рядом со мной. Надо работать и показывать свой максимум. Мик Шумахер — отличный гонщик, один из лучших на рынке. Как раз Haas нуждается в гонщиках, которые голодны до побед. Я всю жизнь хотел попасть в «Формулу-1». Мне приятно быть российским гонщиком в команде «Формулы-1». По результатам тестов, думаю, что мы будем бороться с Williams. Другие команды, к сожалению, далеко от нас. Мне тяжело придумывать интриги для болельщиков, это не входит в мои обязанности. Но я буду всегда стараться по максимуму. В «Формуле-1» итоговый успех намного меньше зависит от пилота и намного больше от команды. Но если бы я не был гонщиком «Формулы-1», я был бы каждый уикенд у экранов и пристально бы следил за гонками», — цитирует Мазепина Sport24.

Россиянин проведёт свой дебютный сезон в «Формуле-1», его партнёром по команде станет немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона королевских автогонок Михаэля Шумахера.

Ранее сообщалось, что Мазепин опередил Шумахера в третий день предсезонных тестов «Формулы-1».