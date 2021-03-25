Рублёв объяснил, почему теннисиста Медведева называют Осьминогом

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему первую ракетку страны Даниила Медведева прозвали Осьминогом.

«Меня обычно все зовут Рубль. Даню Медведева часто называем Осьминогом, а Карен Хачанов у нас в основном Джан. — Осьминог — потому что вытаскивает все мячи? — Да, и потому что на корте такой разболтанный. А главное, он всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — сказал Рублёв «Чемпионату».

Медведев является второй ракеткой мира. Андрей Рублёв занимает шестую строчку в рейтинге лучших теннисистов планеты.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами.