Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге серии «Мастерс-1000» в Майами сыграет с Лу Яньсюнем из Китая, который в первом круге одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:3, 6:4.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Лу Яньсюнь занимает 1020-ю строчку.

Хачанов стартует матчем с представителем Германии Янником Ханфманом, который обыграл американца Стива Джонсона со счётом 7:5, 6:2.

На «Мастерсе» в Майами также сыграют россияне Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Карацев сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, Рублёв — с победителем пары Теннис Сандгрен (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), Хачанов — с Янником Ханфманом из Германии.

Ранее сообщалось, что Самсонова победила Джорджи на старте турнира WTA в Майами.