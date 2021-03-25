Медведев сыграет с 1020-й ракеткой мира во втором круге «Мастерса» в Майами
- globallookpress.com
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Лу Яньсюнь занимает 1020-ю строчку.
Хачанов стартует матчем с представителем Германии Янником Ханфманом, который обыграл американца Стива Джонсона со счётом 7:5, 6:2.
На «Мастерсе» в Майами также сыграют россияне Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Карацев сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, Рублёв — с победителем пары Теннис Сандгрен (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания), Хачанов — с Янником Ханфманом из Германии.
Ранее сообщалось, что Самсонова победила Джорджи на старте турнира WTA в Майами.