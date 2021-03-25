Источник: «Зенит» заинтересован в приглашении тренера «Ромы» Фонсеки

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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть команду по окончании сезона и перебраться в Россию.
Источник: «Зенит» заинтересован в приглашении тренера «Ромы» Фонсеки
  • Reuters

Об сообщает forzaroma.info со ссылкой на Il Tempo. Контракт португальского специалиста с римским клубом рассчитан до лета этого года. При этом его соглашение предусматривает автоматическое продление в случае, если команда попадёт в Лигу чемпионов. В связи с этим будущее наставника «Ромы» определится только в конце кампании.

По информации источника, за ситуацией Фонсеки следят несколько клубов, в число которых входит санкт-петербургский «Зенит».

Ранее IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия.

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