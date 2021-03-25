Обляков поделился ожиданиями от старта молодёжного чемпионата Европы

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Полузащитник московского ЦСКА и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы по футболу 2021 года.
Обляков поделился ожиданиями от старта молодёжного чемпионата Европы
  • РИА Новости

«В нашей группе есть фаворит, но мы в первую очередь будем отталкиваться от своей игры и готовы принять любую тактику соперника. Будем стараться навязывать свою игру как в центре поля, так и на других его участках. Надо стараться отталкиваться от себя и уже в процессе матча смотреть, как она будет складываться», — приводит слова Облякова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также полузащитник рассказал о ходе подготовки к чемпионату Европы.

«Ситуация схожа с той, когда мы были на сборах в своих клубах. И тогда, и сейчас готовимся в привычных условиях. Все игроки спокойно относятся к локдауну. Мы даже не обсуждаем невозможность выйти куда-то», — добавил он.

Групповой этап чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Молодёжная сборная России сыграет с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Обляков будет капитаном молодёжной сборной России на чемпионате Европы.

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