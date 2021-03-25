Семёнов назвал тяжёлой победу России над Мальтой

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов поделился эмоциями от матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

«Честно говоря, очень тяжёлая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Это очень организованная команда, хорошо готовая тактически и технически. Мальта удивила, пришлось потратить немало сил. Хотели играть в свой футбол, но привезли сами себе и пропустили глупый мяч. Из-за этого появились нервы. Потом игра выровнялась, и, слава богу, довели матч до победы», — сказал Семёнов в интервью на YouTube-канале сборной России.

Также защитник отреагировал на поражение сборной Хорватии от национальной команды Словении (0:1).

«Результат неожиданный, честно говоря. Значит, следующий матч будет очень серьёзным. Это говорит о том, что группа очень ровная. Мальта также потреплет нервы другим командам», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграет с национальной командой Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой.