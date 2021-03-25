Соболев высказался о победе над сборной Мальты

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.
Соболев высказался о победе над сборной Мальты
  • Reuters

«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось. Довольно организованная, не боялись играть. Матч был непростым, на самом деле. И после гола Мальты получились небольшие «качели». У них были моменты. Хорошо, что мы забили и спокойно завершили встречу победой», — сказал Соболев в интервью на YouTube-канале сборной России.

Также нападающий ответил на вопрос, что случилось во втором тайме.

«Наверное, Мальта включилась — стала больше прессинговать и держать мяч. Довольно неплохая команда, забили гол хороший. 2:1 — уже не такой комфортный счёт, нам немного тяжелее стало», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграет с национальной командой Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой.

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