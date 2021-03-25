Канадский эксперт назвал неожиданным провал Трусовой в короткой программе на ЧМ

Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Для меня главная неожиданность вечера — это Александра Трусова с её большой неудачей. Она завалила каскад. У Александры только 12-е место. Рекордсменка мира в произвольной программе — на 12-м месте. Не думаю, что кто-то мог ожидать подобное», — сказал эксперт в интервью CBC.

Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце спортсменка оступилась. Российская фигуристка получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.