Канадский эксперт назвал неожиданным провал Трусовой в короткой программе на ЧМ

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Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Канадский эксперт назвал неожиданным провал Трусовой в короткой программе на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для меня главная неожиданность вечера — это Александра Трусова с её большой неудачей. Она завалила каскад. У Александры только 12-е место. Рекордсменка мира в произвольной программе — на 12-м месте. Не думаю, что кто-то мог ожидать подобное», — сказал эксперт в интервью CBC.

Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце спортсменка оступилась. Российская фигуристка получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.

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