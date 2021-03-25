На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен второй положительный тест на коронавирус

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На чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции.
На чемпионате мира по фигурному катанию выявлен второй положительный тест на коронавирус
  • © РИА Новости

«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй положительный тест. Международный союз конькобежцев (ISU) и оргкомитет будут уважать конфиденциальность соответствующего лица и лично сообщат остальным участникам соревнований информацию о данной ситуации», — сообщается на официальном сайте ISU.

ISU подтверждает, что оба случая COVID-19 были обнаружены после проведения ПЦР-теста по прибытии на чемпионат мира до аккредитации.

«Ни один из этих людей не получил аккредитации и не был допущен к соревнованиям», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова исключена из числа участников чемпионата мира.

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