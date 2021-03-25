Канадский фигурист Москович объяснил провал Трусовой в короткой программе на ЧМ

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Канадский фигурист Дилан Москович оценил выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Очень интересная ситуация для Александры Трусовой. Это ведь её первый чемпионат мира. Подумать только! Она же такие результаты показывала в прошлом. В короткой программе девушкам запрещено делать четверные прыжки, тогда как в произвольной программе Александра делает кучу четверных. Это ограничение может дополнительно бить по нервам фигуристок», — сказал Москович в интервью CBC.

По мнению канадского фигуриста, настрой на короткую программу должен быть совсем другим.

«Анна Щербакова с этим уверенно справилась, но я понимаю, что это может быть проблемой для юных девушек, у которых нет международного опыта. Огромное давление, смена тренера, множество перемен. Лёд скользкий, и всякое случается», — добавил он.

В короткой программе Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце спортсменка оступилась. Российская фигуристка получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.

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