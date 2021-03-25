Червиченко раскритиковал игру сборной России в матче с Мальтой

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике игру сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с Мальтой.

«Всё очень печально. Особенно если учесть, что параллельно я смотрел Франция — Украина, а там игра завершилась со счётом 1:1… Наша сборная представляет из себя очень грустное зрелище. Тот факт, что матч перешёл в спокойную стадию лишь на 89 минуте, говорит о том, что мы совершенно не готовы к этому розыгрышу», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, национальная команда с трудом забила, а большую часть игрового времени перекатывала мяч. Кроме того, он отметил, что сборная несколько раз могла пропустить после того, как мальтийцы отыграли один мяч.

«Всё было написана на лице Черчесова— оно стало перепуганным и напряжённым после 2:1. Особенно, когда мальтийцы осаждали наши ворота… Вдобавок ко всему словенцы переиграли хорватов… У нас всё очень плохо. Мы хоть и победили, но никакого позитива нет», — сказал Червиченко.

Россия на выезде обыграла Мальту со счётом 3:1. В следующем матче, который состоится 27 марта в Сочи, подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словенией.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что матч сборной России с Мальтой никак не стоит оценивать.