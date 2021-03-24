Рудковская призналась, что ей очень обидно за Трусову

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на неудачное выступление ученицы её мужа, российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Саша Трусова была готова на все 100%. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение. Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели её в суперформе», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Она также выразила уверенность, что юная спортсменка ещё постарается показать свой максимум. По её признанию, ей было удивительно видеть ошибку Александры.

«Мне обидно за неё. Я всегда говорю, что не надо отчаиваться. Сейчас такой момент, когда всё или ничего. Я не знаю, какой контент будет. У меня была полная уверенность, что получится и три с половиной. Сами видите, что сегодня что-то пошло не так», — сказала Рудковская.

Трусова завалила каскад в короткой программе и заняла 12-е место. Произвольная программа будет представлена 26 марта.

Ранее тренер Тамара Москвина заявила, что 12-е место Трусовой — не тот результат, которого от неё ждали.