Москвина: 12-е место Трусовой — не тот результат, которого от неё ждали
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Она отметила, что первое и третье места Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой являются достойными результатами и у россиянок большие шансы на медали. Также специалист прокомментировала неудачный прокат Александры Трусовой.
«12-е место Трусовой — далеко не тот результат, которого от неё ожидали тренер и федерация. Но ничего, всё бывает. Она молодая спортсменка, наверное, ещё нет опыта участия на крупных соревнованиях», — цитирует Москвину «Чемпионат».
По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.
Ранее глава ФФККР заявил, что у него не было никаких ожиданий по поводу женской короткой программы.