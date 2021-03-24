Москвина: 12-е место Трусовой — не тот результат, которого от неё ждали

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина отреагировала на результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Она отметила, что первое и третье места Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой являются достойными результатами и у россиянок большие шансы на медали. Также специалист прокомментировала неудачный прокат Александры Трусовой.

«12-е место Трусовой — далеко не тот результат, которого от неё ожидали тренер и федерация. Но ничего, всё бывает. Она молодая спортсменка, наверное, ещё нет опыта участия на крупных соревнованиях», — цитирует Москвину «Чемпионат».

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.

Ранее глава ФФККР заявил, что у него не было никаких ожиданий по поводу женской короткой программы.