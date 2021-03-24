Слуцкая: Туктамышева была мегахороша

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила прокат 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.

«Туктамышева была очень собранна. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно сексуальным. Слюнки текли, когда она выступала. Лизу оценили по достоинству, она была мегахороша. Давно не видела такой Туктамышевой — такой спокойной, уверенной и в прекрасной форме. В последние годы у неё прослеживался какой-то нерв и волнение. Я думала, что сегодня мы это опять увидим. Шесть лет без чемпионатов мира — это колоссальный перерыв. Собраться в такой ситуации трудно. А ведь ещё она была не в сильнейшей разминке. Но она смогла откататься чисто и спокойно», — цитирует Слуцкую Sport24.

Туктамышева в короткой программе заняла третье место, пропустив вперёд только соотечественницу Анну Щербакову и японку Рику Кихиру.

Ранее Гончаренко заявила, что находится в восторге от проката Туктамышевой.