Слуцкая: Туктамышева была мегахороша
- РИА Новости
«Туктамышева была очень собранна. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно сексуальным. Слюнки текли, когда она выступала. Лизу оценили по достоинству, она была мегахороша. Давно не видела такой Туктамышевой — такой спокойной, уверенной и в прекрасной форме. В последние годы у неё прослеживался какой-то нерв и волнение. Я думала, что сегодня мы это опять увидим. Шесть лет без чемпионатов мира — это колоссальный перерыв. Собраться в такой ситуации трудно. А ведь ещё она была не в сильнейшей разминке. Но она смогла откататься чисто и спокойно», — цитирует Слуцкую Sport24.
Туктамышева в короткой программе заняла третье место, пропустив вперёд только соотечественницу Анну Щербакову и японку Рику Кихиру.
Ранее Гончаренко заявила, что находится в восторге от проката Туктамышевой.