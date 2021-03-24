Слуцкая: Туктамышева была мегахороша

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила прокат 24-летней российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Слуцкая: Туктамышева была мегахороша
  • РИА Новости

«Туктамышева была очень собранна. Её катание было, не побоюсь этого слова, безумно сексуальным. Слюнки текли, когда она выступала. Лизу оценили по достоинству, она была мегахороша. Давно не видела такой Туктамышевой — такой спокойной, уверенной и в прекрасной форме. В последние годы у неё прослеживался какой-то нерв и волнение. Я думала, что сегодня мы это опять увидим. Шесть лет без чемпионатов мира — это колоссальный перерыв. Собраться в такой ситуации трудно. А ведь ещё она была не в сильнейшей разминке. Но она смогла откататься чисто и спокойно», — цитирует Слуцкую Sport24.

Туктамышева в короткой программе заняла третье место, пропустив вперёд только соотечественницу Анну Щербакову и японку Рику Кихиру.

Ранее Гончаренко заявила, что находится в восторге от проката Туктамышевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить