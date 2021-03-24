Гончаренко: я в восторге от проката Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении россиянок в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Удивило, что при большом количестве девочек мы увидели не так много чистых каскадов 3 + 3. Их можно было пересчитать по пальцам. Чтобы чисто и с хорошим выездом прыжки, не было недокрутов. На этом фоне наши девочки просто молодцы. Я в восторге от Лизы Туктамышевой: её прокат получился необыкновенно лёгким, с шикарным длинным выездом после тройного акселя. Да и каталась она с удовольствием, с настроением — это было видно. Лиза заметно улучшилась в части второй оценки, это я тоже отметила. Грустно, что не получилось у Саши Трусовой. Я не припомню даже, когда она катала короткую программу без каскада. Мне показалось, что она перекрутила первый прыжок. Когда человек ожидает привычного приземления, но его не получает, на второй прыжок бывает непросто пойти. Хотя Саша давно владеет всеми этими элементами. Это всё к вопросу, какое значение на чемпионате мира имеют тренировки», — сказала Гончаренко RT.

По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место, второй идёт Рика Кихира из Японии. Третье место — у ещё одной россиянки, Елизаветы Туктамышевой. Сорвавшая каскад Александра Трусова занимает 12-е место.

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