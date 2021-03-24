Тренер по фигурному катанию высказалась о решении Трусовой не прыгать тройной аксель в короткой программе

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала решение россиянки Александры Трусовой не прыгать тройной аксель в короткой программе на чемпионате мира.
Тренер по фигурному катанию высказалась о решении Трусовой не прыгать тройной аксель в короткой программе
  • РИА Новости

«Возможно, Трусова зря не пошла на тройной аксель. Когда спортсмен подсознательно заряжен на сложный контент, а в последний момент облегчает его, нередко сыплются другие элементы. Саша хорошо размялась, ещё не видела оценок своих соперниц, то есть не нервничала, спокойный зал — по мне, стоило рискнуть. Когда ещё это делать, если не в последнем старте сезона? Не думаю, что стоит устраивать из этого трагедию, тем более что впереди произвольная программа, на которую Саше нужно просто собраться», — сказала Гончаренко RT.

Трусова прыгнула двойной аксель вместо тройного, а также сорвала каскад прыжков. Россиянка заняла 12-е место по итогам короткой программы.

Ранее Гончаренко заявила, что она в восторге от проката Туктамышевой.

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