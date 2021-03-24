Японская фигуристка Кихира призналась, что ей сложно было оставаться мотивированной перед ЧМ

Японка Рика Кихира прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Это было моё первое выступление без зрителей, но ощущалось как обычно, я была очень сконцентрирована. Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной. Но я стараюсь делать всё, что от меня зависит, и рада быть здесь. Когда я устаю, стараюсь, чтобы моё тело отдохнуло», — сказала Кихира на пресс-конференции.

Она отметила, что ей важно регулярно выступать на соревнованиях и показывать, на что она способна.

«Соперничество мотивирует меня. Это мне больше всего нравится в фигурном катании», — добавила Кихира.

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