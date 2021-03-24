«Спартак» выиграл суд у «Тамбова» о взыскании 2,6 млн рублей за пользование базой в Тарасовке

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск московского «Спартака» о взыскании с ФК «Тамбов» 2,6 млн рублей за использование тренировочной базы красно-белых.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

В начале февраля красно-белые подали в суд на «Тамбов» в связи с задолженностью. Весной 2020 года «Тамбов» пользовался базой московского клуба в Тарасовке и до 30 сентября не сумел произвести оплату по договору оказания услуг.

Ранее Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака».