«Спартак» выиграл суд у «Тамбова» о взыскании 2,6 млн рублей за пользование базой в Тарасовке
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
В начале февраля красно-белые подали в суд на «Тамбов» в связи с задолженностью. Весной 2020 года «Тамбов» пользовался базой московского клуба в Тарасовке и до 30 сентября не сумел произвести оплату по договору оказания услуг.
Ранее Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака».