Экс-арбитр РПЛ рассказал о попытке поджога его квартиры

Глава департамента инспектирования Российского футбольного союза (РФС) и бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Фурса рассказал о том, как неизвестные пытались устроить пожар в его квартире.

«Мы жили на первом этаже. В окно нам бросили банку с зажигательной смесью. На окнах была защитная плёнка, похожая на ту, что на лобовых стёклах автомобилей. Когда стекло пробивается, то не рассыпается, а просто остаётся дырка. Сначала в окно бросили два или три камня. Камнями они хотели разбить стекло и уже затем забросить в квартиру банку. Но она попала в эту плёнку и упала на асфальт. Потом мне сказали, что смесь была сделана очень профессионально. Слава богу, что в квартиру не залетела. А через два дня нападение повторилось. Снова разбили окна. Я обратился в милицию, но никаких результатов не было», — цитирует Фурсу «Спорт-Экспресс».

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