Кашшаи: рефери нужно избегать некомфортных ситуаций с алкоголем

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал инциденты с алкоголем, которые произошли с бригадами арбитров Сергея Иванова и Игоря Панина.

«Я видел видео. Самое важное, что я скажу, — нужно избегать дискуссий и конспирологических теорий. Мы предложили РФС снять пункт о гостеприимстве с клубов. Конечно, арбитры должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас. Нормально ли для профессионального судьи пить алкоголь меньше чем за сутки до матча? Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Они могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, а, может быть, её сделали две недели назад. Я говорил со всеми рефери, напомнил, чтобы они были аккуратными, поскольку они популярные люди. Это моё мнение по данной истории. Я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери нужно избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решать проблему с гостеприимством. И думать лучше. Если ты хочешь выйти поесть, а тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите её обратно». Чтобы избежать ситуаций, когда кто-то с 20 м сделал фото и создал из этого историю», — цитирует Кашшаи Sports.ru.

Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0), был отстранён от работы. После окончания встречи его заметили в ресторане с представителями команды хозяев. Также в интернете появилось видео, на котором судьи из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в саранском ресторане.

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол «Ростова» в матче с «Химками».