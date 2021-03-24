Галактионов заявил, что большие ожидания не давят на футболистов молодёжной сборной России перед ЧЕ

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов заявил, что на игроках национальной команды не сказывается давление из-за высоких ожиданий от выступлений на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Галактионов заявил, что большие ожидания не давят на футболистов молодёжной сборной России перед ЧЕ
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«На нас ничего не давит, мы стараемся делать свою работу качественно и правильно. С этими ребятами мы работаем не первый год, давно их знаем, они знают наши требования. Я бы не стал акцентировать внимание на силе этого поколения и ожиданиях. Мы помним поколение Колыванова, Шалимова, Мостового, Канчельскиса и дальше — Радимова и других. Эти футболисты выигрывали молодёжные чемпионаты Европы и после этого играли в Европе. Если ребята дадут результат, покажут себя здесь, тогда и дальше мы сможем говорить о некой их статусности с глобальной точки зрения», — приводит слова Галактионова РИА Новости.

Он отметил, что команда выполнила запланированный объём работы перед первой игрой группового этапа.

«Есть определённый настрой к игре. Все ребята сконцентрированы, знаем информацию по сопернику, полная готовность. Мы понимаем, чего ожидать от соперника, и настраиваем на это ребят», — добавил специалист.

Групповой этап молодёжного чемпионата Европы пройдёт с 23 по 31 марта в венгерских городах Дьёр и Сомбатхей. Сборная России проведёт матчи с национальными командами Исландии, Франции и Дании. Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Ранее сообщалось, что Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева.

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