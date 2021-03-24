Губерниев: если футболисты «Тамбова» действительно играли на ставках — они обязаны понести наказание

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Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках и манипулировании результатами матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев: если футболисты «Тамбова» действительно играли на ставках — они обязаны понести наказание
  • РИА Новости

«Если футболисты «Тамбова» действительно играли на ставках, то обязаны понести наказание. Они должны доказать свою невиновность РФС, раз появились какие-то сомнения. Понятно, что футболистам может не хватать средств из-за финансовой ситуации в клубе, но если мне на что-то не хватает, то это не значит, что я пойду совершать преступление. Я пойду работать. Потому пусть футболисты «Тамбова», которым не хватает средств, идут работать. В мире есть много интересных профессий. У них вот дворников не хватает в городе. Сейчас весна, надо субботники проводить, озеленением заниматься. Поскольку они и так ничего делать не умеют, пускай хоть разнорабочими устраиваются, чтобы решать свои финансовые проблемы», — цитирует Губерниева Sport24.

«Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей с результатом 1:17. Российский футбольный союз заподозрил нескольких игроков команды в манипуляции результатами и игре на ставках.

Ранее источник назвал игроков «Тамбова», заподозренных РФС в договорных матчах.

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