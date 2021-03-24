Туктамышева, Трусова и Кихира — единственные фигуристки, заявившие тройной аксель в короткую программу на ЧМ

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Россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, а также представительница Японии Рика Кихира заявили аксель в три оборота в свои короткие программы на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Туктамышева, Трусова и Кихира — единственные фигуристки, заявившие тройной аксель в короткую программу на ЧМ
  • РИА Новости

Среди всех 39 участниц только Туктамышева, Трусова и Кихира заявили в свои программы данный элемент.

Тройной аксель является самым сложным элементом короткой программы, поскольку прыжки в четыре оборота разрешены девушкам только в произвольных прокатах.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта.

Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила тройной аксель на тренировке перед короткой программой на ЧМ, Трусова упала.

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