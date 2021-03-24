Туктамышева, Трусова и Кихира — единственные фигуристки, заявившие тройной аксель в короткую программу на ЧМ
- РИА Новости
Среди всех 39 участниц только Туктамышева, Трусова и Кихира заявили в свои программы данный элемент.
Тройной аксель является самым сложным элементом короткой программы, поскольку прыжки в четыре оборота разрешены девушкам только в произвольных прокатах.
Короткую программу спортсменки представят 24 марта.
Ранее сообщалось, что Туктамышева исполнила тройной аксель на тренировке перед короткой программой на ЧМ, Трусова упала.