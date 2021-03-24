Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Слепов завершил спортивную карьеру на фоне допингового разбирательства

Короткая ссылка
Российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру на фоне разбирательства относительно нарушения им антидопинговых правил.
Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Слепов завершил спортивную карьеру на фоне допингового разбирательства
  • РИА Новости

По словам тренера 34-летнего биатлониста Валерия Храмоножкина, которые передаёт ТАСС, Слепов начал работать детским тренером во Владимире.

«Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — пояснил специалист.

В октябре 2020 года Слепов был признан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновным в нарушении правил доступности, но через неделю данное решение было пересмотрено и разбирательство относительно пропуска третьего допинг-теста за год было возобновлено.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

Ранее Каминский высказался об итогах сезона для мужской сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить