Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Слепов завершил спортивную карьеру на фоне допингового разбирательства

Российский биатлонист Алексей Слепов завершил спортивную карьеру на фоне разбирательства относительно нарушения им антидопинговых правил.

По словам тренера 34-летнего биатлониста Валерия Храмоножкина, которые передаёт ТАСС, Слепов начал работать детским тренером во Владимире.

«Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — пояснил специалист.

В октябре 2020 года Слепов был признан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновным в нарушении правил доступности, но через неделю данное решение было пересмотрено и разбирательство относительно пропуска третьего допинг-теста за год было возобновлено.

Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.

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