Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Слепов завершил спортивную карьеру на фоне допингового разбирательства
- РИА Новости
По словам тренера 34-летнего биатлониста Валерия Храмоножкина, которые передаёт ТАСС, Слепов начал работать детским тренером во Владимире.
«Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — пояснил специалист.
В октябре 2020 года Слепов был признан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновным в нарушении правил доступности, но через неделю данное решение было пересмотрено и разбирательство относительно пропуска третьего допинг-теста за год было возобновлено.
Слепов является трёхкратным чемпионом Европы, победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, а также чемпионом России.
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