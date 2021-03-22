Каминский высказался об итогах сезона для мужской сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказал мнение о результатах команды в завершившемся сезоне-2020/21.

«Каким словом он бы описал прошедший сезон? Если только матерным. Это шутка, конечно, но если вкратце, то сезон получился напряжённым. От нас ждали лучших результатов, но обстоятельства сложились так, что подкосило спортсменов», — приводит слова Каминского РИА Новости.

Он отметил, что у спортсменов сезон ещё не закончен, поскольку им ещё предстоит выступить на чемпионате России и региональных первенствах.

«После него у нас запланирован сбор на Камчатке. Хотим там немного подлечиться, побегать марафон. С одной стороны, мы проведём закатку, с другой — уделим внимание восстановительным мероприятиям», — добавил специалист.

В общей сложности сборная России завоевала семь наград в минувшем сезоне, пять из которых пришлись целиков на представителей мужской команды, а ещё одна — частично, поскольку была завоёвана в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Каминский рассказал о роли Бабикова в сборной России по биатлону.