Каминский рассказал о роли Бабикова в сборной России по биатлону

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о роли Антона Бабикова в национальной команде.

«Большая заслуга в стрельбе Эдуарда Латыпова — это работа Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда своим примером. Объясню, почему я ранее был за Антона и сейчас хотел бы видеть его в команде, правда, не знаю на каких началах, по результатам он пока не проходит. Этот человек важен своими примерами в стрельбе. Он хорошо подтянул в плане скорости Кирилла Стрельцова», — приводит слова Каминского РИА Новости.

Он отметил, что Бабиков в плане стрельбы он серьёзный ориентир для национальной команды.

«Он принёс большую пользу команде, но, думаю, мог бы и ещё принести», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.

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