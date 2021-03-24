Траньков: я всё время ругаю нашу экипировку, потому что на ней слишком много символики

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков высказал мнение о запрете российским спортсменам на выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

«Надо просто показывать уровень своего профессионализма, своего мастерства. Потому что всё равно для каждого из нас Россия много значит, всё равно мы будем испытывать гордость за свою страну, и все ребята знают, что они сборная России. Кто может отнять у них Родину? У них могут отнять гимн, флаг, герб, но это символы. А символы, они сегодня такие, завтра другие», — приводит слова Транькова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Он отметил, что флаги и гербы меняются, но важнее всего Родина, земля, за которую ты выступаешь, мама, папа, которые за тебя болеют, болельщики, которые тебя поддерживают.

«Я всё время ругаю нашу экипировку, потому что на ней слишком много символики: гербы, флаги… Но я считаю, не в этом сила. Сила в русском духе, русском характере», — добавил специалист.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку обвинили в расизме из-за её слов в адрес Щербаковой.