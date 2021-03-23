Олимпийскую чемпионку обвинили в расизме из-за её слов в адрес Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призналась, что столкнулась с обвинениями в расизме после её слов о двукратной чемпионке России Анне Щербаковой.

«Я была уверена, что говорила лишь положительные вещи о каждом фигуристе, которого мы обсуждали. Меня назвали расисткой только потому, что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Хотя сама фигуристка и её команда открыто заявляли, что в этом сезоне она несколько раз болела. И это факт», — написала Дюамель в своём Twitter.

До этого Дюамель сказала, что не может испытывать удовольствие от катания Щербаковой, так как ей всегда кажется, что россиянка выглядит болезненной. Канадская спортсменка также тогда заявила, что ей хочется видеть победительницу соревнований всесторонне развитым человеком и видеть её радость от успехов.

В начале сезона Щербакова переболела пневмонией.

Ранее в группе Этери Тутберидзе оригинально поддержали Щербакову и Мориса Квителашвили перед стартом ЧМ.