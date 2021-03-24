Загитова отреагировала на танец группы Тутберидзе в поддержку Щербаковой и Квителашвили
Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная опубликовала в своём Instagram видео, на котором она вместе с другими ученицами Тутберидзе — Камилой Валиевой, Майей Хромых, Дарьей Усачёвой и Софьей Акатьевой — танцует под песню The Ketchup Song (Asereje) группы Las Ketchup.
Загитова в сториз в Instagram опубликовала видео, на котором она наблюдает за танцем фигуристок и хлопает себя по лбу.
Мировое первенство стартует 24 марта.
Ранее Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию.