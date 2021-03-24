Загитова отреагировала на танец группы Тутберидзе в поддержку Щербаковой и Квителашвили

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова с юмором отреагировала на танец спортсменок группы тренера Этери Тутберидзе в поддержку российской фигуристки Анны Щербаковой и грузина Мориса Квителашвили перед началом чемпионата мира в Стокгольме.

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная опубликовала в своём Instagram видео, на котором она вместе с другими ученицами Тутберидзе — Камилой Валиевой, Майей Хромых, Дарьей Усачёвой и Софьей Акатьевой — танцует под песню The Ketchup Song (Asereje) группы Las Ketchup.

Загитова в сториз в Instagram опубликовала видео, на котором она наблюдает за танцем фигуристок и хлопает себя по лбу.

Мировое первенство стартует 24 марта.

Ранее Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию.