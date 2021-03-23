Правнук Муссолини заключил первый профессиональный контракт с «Лацио»

Защитник Романо Флориани Муссолини, который является правнуком итальянского диктатора Бенито Муссолини, заключил первый профессиональный контракт с римским футбольным клубом «Лацио».

Об этом сообщает сам 18-летний футболист в Instagram.

«Вспоминая, с чего я начинал, я рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с «Лацио» и проведу ещё три года в этой футболке», — подписал пост игрок.

Бенито Муссолини являлся лидером Национальной фашистской партии Италии и занимал пост премьер-министра страны с 1922 по 1943 год. Он был казнён в 1945 году.

Ранее сообщалось, что гол Роберта Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ.