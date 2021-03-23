Хенрик Ларссон заявил, что гордится выступлениями сына в «Спартаке»
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Он отметил, что в этом сезоне Джордан отлично играет и ему удалось забить много мячей.
«Я видел практически все матчи, я невероятно счастлив и горжусь тем, чего он добился. Джордан — нападающий, который находится в отличной форме», — приводит слова Ларссона-старшего fotbolldirekt.se.
Джордан Ларссон в текущем сезоне провёл 23 матча, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России.