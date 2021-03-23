Хенрик Ларссон заявил, что гордится выступлениями сына в «Спартаке»

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Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон оценил игру своего сына Джордана в московском «Спартаке».
Хенрик Ларссон заявил, что гордится выступлениями сына в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

Он отметил, что в этом сезоне Джордан отлично играет и ему удалось забить много мячей.

«Я видел практически все матчи, я невероятно счастлив и горжусь тем, чего он добился. Джордан — нападающий, который находится в отличной форме», — приводит слова Ларссона-старшего fotbolldirekt.se.

Джордан Ларссон в текущем сезоне провёл 23 матча, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России.

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