Хенрик Ларссон заявил, что гордится выступлениями сына в «Спартаке»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон оценил игру своего сына Джордана в московском «Спартаке».

Он отметил, что в этом сезоне Джордан отлично играет и ему удалось забить много мячей.

«Я видел практически все матчи, я невероятно счастлив и горжусь тем, чего он добился. Джордан — нападающий, который находится в отличной форме», — приводит слова Ларссона-старшего fotbolldirekt.se.

Джордан Ларссон в текущем сезоне провёл 23 матча, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России.