Россияне узнали стартовые номера в короткой программе спортивных пар на ЧМ

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Стали известны стартовые номера российских фигуристов в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Россияне узнали стартовые номера в короткой программе спортивных пар на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят под 17-м номером, ориентировочное время их выхода на лёд — 23:17 мск. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут под 21-м номером примерно в 23:50, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 22-й номер, а выйдут на лёд приблизительно в 23:56. 

Соревнования спортивных пар в короткой программе пройдут 24 марта. Начало — 20:30 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Анна Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию.

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