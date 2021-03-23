Россияне узнали стартовые номера в короткой программе спортивных пар на ЧМ

Стали известны стартовые номера российских фигуристов в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят под 17-м номером, ориентировочное время их выхода на лёд — 23:17 мск. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут под 21-м номером примерно в 23:50, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили 22-й номер, а выйдут на лёд приблизительно в 23:56.

Соревнования спортивных пар в короткой программе пройдут 24 марта. Начало — 20:30 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее Анна Щербакова заявила, что хочет показать свой максимум на ЧМ по фигурному катанию.