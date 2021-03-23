В ФК «КАМАЗ» рассказали о цели приезда Бердыева на сбор команды 

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Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов рассказал о цели приезда бывшего главного тренера казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на сбор команды из Набережных Челнов.
В ФК «КАМАЗ» рассказали о цели приезда Бердыева на сбор команды 
  • РИА Новости

«Курбан Бердыев — глыба тренерского цеха. Он прибыл к нам на сборы, чтобы помогать советом. Как возникла идея? Бердыев — далеко не чужой человек для Республики Татарстан. Мы, татарстанская команда, решили: почему бы не воспользоваться таким шансом? Связались, пообщались, после чего Курбан Бекиевич любезно согласился приехать. О перспективе контракта никакой речи не идёт. На данный момент это вся информация», — цитирует Миннеханова «Чемпионат»

«КАМАЗ» на данный момент занимает четвёртое место в четвёртой группе Профессиональной футбольной лиги, набрав 31 очко в 15 турах.

Бердыев является двукратным чемпионом России, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Бердыев будет консультантом на сборах ФК «КАМАЗ».

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