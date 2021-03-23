Бердыев будет консультантом на сборах ФК «КАМАЗ»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев будет консультантом на сборах футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Как сообщается на сайте клуба, специалист прибыл на сбор команды в Турцию, где познакомится с игроками и тренерским штабом команды, а также даст советы коллективу по поводу его игры.

«КАМАЗ» на данный момент занимает четвёртое место в четвёртой группе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), набрав 31 очко в 15 турах.

Бердыев является двукратным чемпионом России, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Бердыев намерен вернуться к работе с топ-клубом РПЛ.