Бистрович выразил желание вернуться в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий за «Касымпашу» на правах арендного соглашения, рассказал о своём желании вернуться в московский клуб.
Бистрович выразил желание вернуться в ЦСКА
  • Reuters

«В руководстве пояснили, что будут рады моему возвращению. ЦСКА для меня второй дом. Я люблю Москву и хотел бы остаться здесь. Мой приоритет — вернуться летом и попробовать побороться за место в стартовом составе», — приводит слова полузащитника Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Бистрович провёл 10 матчей за «Касымпашу», отдал три результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.

Ранее Бистрович отреагировал на назначение Олича главным тренером ЦСКА.

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