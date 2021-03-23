Бистрович отреагировал на назначение Олича главным тренером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович, выступающий на правах арендного соглашения за «Касымпашу», прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

«Ивица Олич — легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, чтобы помнить его игры за ЦСКА, но я видел несколько нарезок и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА», — приводит слова Бистровича Sport24.

Полузащитник отмечает, что болельщики ЦСКА с нетерпением ждут возвращения легенды.

«Ивица Олич всегда отдавал 110% сил на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность!» — добавил он.

Ивица Олич играл за ЦСКА под руководством Газзаева с 2003 по 2006 год.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.