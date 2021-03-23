Бистрович отреагировал на назначение Олича главным тренером ЦСКА
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«Ивица Олич — легенда в мире футбола и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, чтобы помнить его игры за ЦСКА, но я видел несколько нарезок и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА», — приводит слова Бистровича Sport24.
Полузащитник отмечает, что болельщики ЦСКА с нетерпением ждут возвращения легенды.
«Ивица Олич всегда отдавал 110% сил на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность!» — добавил он.
Ивица Олич играл за ЦСКА под руководством Газзаева с 2003 по 2006 год.
Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.