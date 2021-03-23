Российские фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ

Короткая ссылка
Российские фигуристки узнали свои стартовые номера в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
Российские фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

Елизавета Туктамышева получила 28-й стартовый номер и выступит в шестой разминке. Ориентировочное время выхода Туктамышевой на лёд — 16:32 мск. Александра Трусова и Анна Щербакова попали в седьмую разминку и получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду примерно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.

Фигуристки исполнят короткую программу 24 марта. Начало — в 12:00 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить