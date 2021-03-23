Российские фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ

Российские фигуристки узнали свои стартовые номера в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

Елизавета Туктамышева получила 28-й стартовый номер и выступит в шестой разминке. Ориентировочное время выхода Туктамышевой на лёд — 16:32 мск. Александра Трусова и Анна Щербакова попали в седьмую разминку и получили 34-й и 35-й стартовые номера соответственно. Трусова появится на льду примерно в 17:18, а Щербакова — в 17:24.

Фигуристки исполнят короткую программу 24 марта. Начало — в 12:00 мск.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 24 по 28 марта.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина назвала Туктамышеву самой яркой представительницей женского одиночного катания.