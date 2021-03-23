Урманов: задача россиянок на ЧМ — весь пьедестал

Олимпийский чемпион Алексей Урманов предположил, какие задачи стоят перед российскими фигуристками на первенстве планеты в Стокгольме.

«Я наблюдал за тренировками наших девочек, которые сейчас находятся в хорошей форме. Они готовы сражаться за самые высокие места. Я имею в виду Александру Трусову и Анну Щербакову. В составе и Елизавета Туктамышева. Она чемпионка мира — 2015, Лизу тоже не стоит списывать со счетов», — приводит слова Урманова «Чемпионат».

При этом, по мнению эксперта, главными соперницами российских фигуристок станут японки, а мужчин — сборная США.

Ранее Леонова оценила шансы Туктамышевой завоевать медаль на ЧМ по фигурному катанию.