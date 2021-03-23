Нобоа вспомнил об угрозах со стороны болельщиков «Динамо»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о проблемах с болельщиками московского «Динамо».

«Тогда мне угрожали, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после поражения от «Спартака». Да, мы тогда проиграли, я был очень зол, даже аппетит пропал. Но в тот момент моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в «Мегу» и купить всё необходимое. Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент», — приводит слова Нобоа Sport24.

Полузащитник отмечает, что он не обиделся на болельщиков.

«Болельщики действительно очень переживают за свой клуб, и иногда у них сдают нервы», — добавил он.

Кристиан Нобоа играл за «Динамо» с 2012 по 2014 год.

Ранее Нобоа назвал Азмуна лучшим форвардом РПЛ, поставив его выше Дзюбы.