Нобоа вспомнил об угрозах со стороны болельщиков «Динамо»

Короткая ссылка
Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о проблемах с болельщиками московского «Динамо».
Нобоа вспомнил об угрозах со стороны болельщиков «Динамо»
  • РИА Новости

«Тогда мне угрожали, говорили, что если увидят где-то, то побьют. Вспомнили, что встретили меня в торговом центре после поражения от «Спартака». Да, мы тогда проиграли, я был очень зол, даже аппетит пропал. Но в тот момент моя бывшая жена была беременна и готовилась рожать мне второго сына. Она попросила зайти в «Мегу» и купить всё необходимое. Что я мог ответить? Я же не только футболист, но и человек. Есть семья, которую ты не можешь оставить в такой момент», — приводит слова Нобоа Sport24.

Полузащитник отмечает, что он не обиделся на болельщиков.

«Болельщики действительно очень переживают за свой клуб, и иногда у них сдают нервы», — добавил он.

Кристиан Нобоа играл за «Динамо» с 2012 по 2014 год.

Ранее Нобоа назвал Азмуна лучшим форвардом РПЛ, поставив его выше Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить