Нобоа назвал Азмуна лучшим форвардом РПЛ, поставив выше Дзюбы

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Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа сравнил форвардов «Зенита» — Сердара Азмуна и Артёма Дзюбу.
Нобоа назвал Азмуна лучшим форвардом РПЛ, поставив выше Дзюбы
  • Reuters

«Это разные футболисты, нельзя сказать, кто лучше, а кто хуже. Но для лично меня как для опорного полузащитника лучше Азмун, чем Дзюба. Он часто забегает в открытые зоны. Можно сказать, я могу закрыть глаза и всё равно буду знать, куда он побежит и куда надо ему отдать пас. Азмун сейчас — лучший нападающий РПЛ. Он может играть в топовом европейском клубе», — приводит слова Нобоа Sport24.

Эквадорский футболист выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год.

Ранее Дзюба высказался о новой форме сборной России.

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