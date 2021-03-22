Дзюба: белый цвет новой формы будет молодить таких футболистов, как Юрий Жирков и я

Форвард и капитан сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от дизайна новой формы национальной команды.

«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких футболистов, как Юрий Валентинович Жирков. И я», — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ» во время презентации нового комплекта экипировки.

В новой форме национальная команда сыграет 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Мальтой.

Ранее РФС представил форму сборной России на Евро-2020 в формате шоу в TikTok.