Дзюба: белый цвет новой формы будет молодить таких футболистов, как Юрий Жирков и я
- РИА Новости
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«Новая форма интересная и простая. А белый цвет будет молодить таких футболистов, как Юрий Валентинович Жирков. И я», — заявил Дзюба в эфире «Матч ТВ» во время презентации нового комплекта экипировки.
В новой форме национальная команда сыграет 24 марта, в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Мальтой.
Ранее РФС представил форму сборной России на Евро-2020 в формате шоу в TikTok.