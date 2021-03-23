Сорокина раскритиковала российских биатлонисток

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2007 Наталья Сорокина прокомментировала выступления отечественных биатлонисток в сезоне-2020/2021.

«Есть потенциал, но его нужно доставать и много работать. Я слушала их интервью, они как будто не понимают, что делают на трассе и на огневом рубеже. Они вышли, пробежали — как получилось, так получилось. Миронова говорит, я буду лучше бежать, лучше стрелять, однако я не видела у неё пика формы. Наличие личного тренера Шашилова также не помогает. Не знаю, это с чем связано, либо они совсем опустили руки, либо я не знаю, что происходит», — заявила Сорокина в эфире «Матч ТВ».

Женская сборная России заняла лишь шестое место в Кубке наций, потеряв максимальную квоту на сезон-2021/2022.

Ранее Каминский высказался об итогах сезона для мужской сборной России по биатлону.