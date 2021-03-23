Источник: Неймар и ПСЖ близки к подписанию нового контракта

Форвард ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с французским клубом.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, бразилец подпишет новый контракт до июня 2026 года. В ближайшее время стороны должны уладить последние детали соглашения. В договор будет включён большой бонус, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал предложение «Ювентусу» по Дибале.