Источник: Неймар и ПСЖ близки к подписанию нового контракта

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Форвард ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с французским клубом.
Источник: Неймар и ПСЖ близки к подписанию нового контракта
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, бразилец подпишет новый контракт до июня 2026 года. В ближайшее время стороны должны уладить последние детали соглашения. В договор будет включён большой бонус, если ПСЖ выиграет Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет.

Действующее соглашение 29-летнего бразильца истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал предложение «Ювентусу» по Дибале.

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