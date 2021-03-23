СМИ: ПСЖ сделал предложение «Ювентусу» по Дибале

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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в ПСЖ.
СМИ: ПСЖ сделал предложение «Ювентусу» по Дибале
  • Reuters

Об этом пишет La Gazzetta dello Sport. По информации источника, парижский клуб предложил €60 млн за нападающего «Ювентуса». Сообщается, что туринцы могут согласиться продать аргентинца, поскольку он не продлил действующий договор с клубом.

Текущий контракт нападающего заканчивается в конце июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала сыграл 16 матчей за «Ювентус», забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее ПСЖ победил «Лион» и поднялся на первое место в Лиге 1.

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