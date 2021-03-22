ПСЖ победил «Лион» и поднялся на первое место в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» одержал победу на «Лионом» в матче 30-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Стад де Люмьер» в Лионе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Перейры Данилу, Анхеля ди Марии и Килиана Мбаппе, оформившего дубль.

«Лион» ответил голом Ислама Слимани и Максвелла Корне.

ПСЖ, набрав 63 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Лилль», на счету которого также 63 очка, по дополнительным показателям. «Лион» с 60 очками — третий.

Ранее сообщалось, что передача Головина помогла «Монако» разгромить «Сент-Этьен» в Лиге 1.