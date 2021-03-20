Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Сент-Этьен» в Лиге 1

«Монако» одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» в матче 30-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Сент-Этьене, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Монако» принесли голы Стевана Йоветича, Орельена Чуаэми, Софьяна Диопа и Крепина Дьятты. Российский хавбек Александр Головин записал в свой актив голевую передачу.

«Монако» с 59 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен» с 33 очками — 16-й.

Ранее в «Монако» объяснили, почему Головин не сыграет за сборную России в Сочи.