Отец футболиста Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от его сына

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Норайр Захарян, отец 17-летнего полузащитника молодёжной сборной России Арсена Захаряна и московского «Динамо», рассказал, что его сын был интересен петербургскому «Зениту», но трансфер в итоге не состоялся.
Отец футболиста Захаряна рассказал, как «Зенит» отказался от его сына
  • © Страница Арсена Захаряна в Instagram

«Сначала «Зенит» хотел взять его без просмотра. Мы приехали, однако всё затянулось. Мне сказали, что взять его не получается, позвали в какую-то другую питерскую команду. Мы плюнули на всё и ушли. Может быть, это и к лучшему. Этот отказ от «Зенита» только закалил Арсена. Мы вернулись в Самару, и он стал заниматься в «Крыльях». Сказал, пока останется дома. Он играл в составе на год старше, с 2002 годом. Потом снова вернулся в академию Коноплёва, поскольку его позвал первый тренер — Владимир Королёв», — цитирует Sport24 отца футболиста.

В нынешнем сезоне 17-летний футболист провёл шесть матчей за «Динамо» в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее был объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы по футболу.

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