Харитонов выступит на турнире блогера Сардарова по боям на голых кулаках

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов примет участие в турнире по боям на голых кулаках, который будет организован блогером Амираном Сардаровым.

«Есть много информации в интернете, что у меня в апреле состоится бой на голых кулаках. Это действительно так. Пока что число не говорим. Соперник — американец, достаточно титулованный боец. Шоу проводим вместе с Амираном Сардаровым. Это будет грандиозный проект не с одним турниром, а с несколькими. Возможно, в ближайшее время будет чемпион организации определён в следующих поединках. Так что интрига остается интригой, о сопернике скажем чуть позже. Число тоже узнаете чуть позже. Вспомним время, когда я начинал в ММА биться на голых кулаках», — заявил Харитонов в своём Instagram.

Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном.