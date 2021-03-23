Харитонов выступит на турнире блогера Сардарова по боям на голых кулаках

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов примет участие в турнире по боям на голых кулаках, который будет организован блогером Амираном Сардаровым.
Харитонов выступит на турнире блогера Сардарова по боям на голых кулаках
  • РИА Новости

«Есть много информации в интернете, что у меня в апреле состоится бой на голых кулаках. Это действительно так. Пока что число не говорим. Соперник — американец, достаточно титулованный боец. Шоу проводим вместе с Амираном Сардаровым. Это будет грандиозный проект не с одним турниром, а с несколькими. Возможно, в ближайшее время будет чемпион организации определён в следующих поединках. Так что интрига остается интригой, о сопернике скажем чуть позже. Число тоже узнаете чуть позже. Вспомним время, когда я начинал в ММА биться на голых кулаках», — заявил Харитонов в своём Instagram.

Ранее Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном.

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