Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об идее организовать поединок между российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и легендарным американским боксёром Майком Тайсоном.

«Мы просто разговаривали о боях, и я, как человек, любящий бои, сказал, что на сегодняшний день для зрителя было бы интересно увидеть бой двух великих людей. Величайшего современника боксёра и величайшего современника по смешанным единоборствам. Самый интересный бой, который сейчас может быть в тяжёлом весе, — Фёдор против Тайсона», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что этот бой можно провести только по правилам бокса, так как у Тайсона нет шансов в борьбе с Емельяненко, а Фёдор может что-то противопоставить в боксе.

«Реален ли такой поединок? Не знаю. Это надо с ними двумя говорить. Я это сказал, как человек, любящий бокс и ММА», — отметил Запашный.

На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA, а также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко вернулся к тренировкам.