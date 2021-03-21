Запашный рассказал об идее организовать бой Фёдора Емельяненко с Тайсоном
- РИА Новости
«Мы просто разговаривали о боях, и я, как человек, любящий бои, сказал, что на сегодняшний день для зрителя было бы интересно увидеть бой двух великих людей. Величайшего современника боксёра и величайшего современника по смешанным единоборствам. Самый интересный бой, который сейчас может быть в тяжёлом весе, — Фёдор против Тайсона», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».
При этом он отметил, что этот бой можно провести только по правилам бокса, так как у Тайсона нет шансов в борьбе с Емельяненко, а Фёдор может что-то противопоставить в боксе.
«Реален ли такой поединок? Не знаю. Это надо с ними двумя говорить. Я это сказал, как человек, любящий бокс и ММА», — отметил Запашный.
На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA, а также один бой признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко вернулся к тренировкам.