Овчинников назвал лучшего российского тренера
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«Леонид Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Я как будто про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий — вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно. Валерий Газзаев? Нет. Это не говорит о том, что Валерий Георгиевич плохой, но это разный уровень. Он — замечательный тренер, вопросов нет. Но это немножко разные вещи» — заявил Овчинников в интервью на YouTube-канале oSporte TV.
Овчинников работал со Слуцким в ЦСКА с 2014 по 2016 год.
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