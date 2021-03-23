Овчинников назвал лучшего российского тренера

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Бывший член тренерского штаба московского ЦСКА Сергей Овчинников выразил уверенность в том, что лучшим тренером России является Леонид Слуцкий, который в настоящее время возглавляет казанский «Рубин».
Овчинников назвал лучшего российского тренера
  • © Официальный твиттер ПФК ЦСКА

«Леонид Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Я как будто про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий — вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно. Валерий Газзаев? Нет. Это не говорит о том, что Валерий Георгиевич плохой, но это разный уровень. Он — замечательный тренер, вопросов нет. Но это немножко разные вещи» — заявил Овчинников в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

Овчинников работал со Слуцким в ЦСКА с 2014 по 2016 год.

Ранее Орлов рассказал, что считает рискованным назначение Олича в ЦСКА.

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